SEOUL - Kamis, 3 Desember malam, drama Tale of the Nine-Tailed baru saja menuntaskan episode terakhirnya. Drama yang dibintangi Lee Dong Wook, Kim Bum dan Jo Bo Ah mengakhiri cerita mereka dengan rating memuaskan.

Dilaporkan Soompi, Jumat (4/12/2020), data Nielsen Korea menunjukkan episode pamungkas Tale of the Nine-Tailed berhasil mencetak rating nasional sebesar 5,78%.

Angka tersebut merupakan catatan rating tertinggi kedua yang diraih oleh drama Tale of the Nine-Tailed selama masa tayang 16 episode. Rating tertinggi sebesar 5,8% mereka bukukan setelah penayangan episode pertama.

Mengutip laman Meaww, episode final menampilkan akhir cerita yang bahagia sekaligus sedih. Dua karakter utama, Lee Yeon (Lee Dong Wook) dan Ji-Ah (Jo Bo Ah) akhirnya bisa bersatu dan menikah sebagai pasangan normal. Tapi di sisi lain, Lee Rang (Kim Bum) mengorbankan hidupnya demi Lee Yeon dan bereinkarnasi menjadi sosok manusia lain, seorang bocah laki-laki.

Sementara untuk slot tayang yang sama, dua drama lainnya yakni Cheat on Me If You Can di stasiun TV KBS yang menayangkan episode keduanya sukses mencetak rating nasional dengan rata-rata 4,3 dan 5,8%. Sedangkan The Spies Who Loved Me dari stasiun TV MBC, membukukan 2,2 dan 2,6%, mengalami kenaikan rating dari episode sebelumnya.

