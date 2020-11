SEOUL - Memasuki penayangan episode ke-10 pada 5 November 2020, drama Tale of The Nine Tailed semakin seru untuk diikuti pemirsa. Menyambut klimaks petualangan Lee Dong Wook dan Jo Bo Ah, tvN merilis linimasa dari hubungan rumit yang terjalin antara karakter siluman rubah Lee Yeon dan gadis biasa, Nam Ji Ah itu.

Baca Juga:

- Intip Sengitnya Lee Dong Wook & Kim Bum di Poster Tale of the Nine Tailed

- Rayakan Ulang Tahun ke-44, Tessa Kaunang Tampil Berani

Melansir Soompi, Jumat (6/11/2020), berikut ulasan singkat 3 kunci hubungan Lee Dong Wook dan Jo Bo Ah di Tale of the Nine Tailed.

1. Penantian Nam Ji Ah

Setelah berpisah di masa lalu, Lee Yeon (Lee Dong Wook) akhirnya bertemu dengan Nam Ji Ah (Jo Bo Ah) di masa sekarang dengan keadaan berbeda. Kecurigaan Nam Ji Ah muncul tentang sosok Lee Yeon yang sebenarnya.

Ketika memastikan Lee Yeon adalah siluman rubah, Nam Ji Ah mengaku telah menantikannya selama ini. Pengakuan ini jadi titik awal dimulainya kerja sama mereka untuk mencari kedua orang tua Nam Ji Ah.

2. Tidak Mau Kehilangan Demi melindungi Nam Ji Ah, Lee Yeon digambarkan harus membunuh karakter seorang cenayang yang membuatnya harus menerima hukuman. Namun ketika Lee Yeon menghilang karena kesepakatan yang dibuat antara Lee Rang (Kim Bum) dan sang peramal, Nam Ji Ah langsung menyelamatkan Lee Yeon dan menyatakan keengganannya kehilangan sang siluman rubah. 3. Rahasia Pembunuhan Masa Lalu Hilangnya manik-manik jimat milik Nam Ji Ah membuatnya bisa melihat masa lalu, termasuk fakta Lee Yeon telah membunuh karakternya sebelum reinkarnasi, Ah Eum. Mengetahui fakta ini, keduanya kemudian mulai menjauh satu sama lain karena ada kesalahpahaman mengenai rahasia pembunuhan masa lalu tersebut.