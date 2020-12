JAKARTA - Aktris Shandy Aulia diketahui kerap memposting segala sesuatu yang berhubungan dengan putrinya, Claire Herbowo. Tidak hanya sekedar foto dan video yang memperlihatakan keceriaan sang putri, Shandy juga kerap mengunggah perkembangan putrinya dari waktu ke waktu.

Setelah sempat mengunggah video putrinya belajar berjalan, kali ini bintang film Eifell I'm In Love tersebut kembali mengunggah video yang membuat netizen berdecak kagum. Pasalnya, dalam video berdurasi singkat tersebut, istri dari David Herbowo ini tampak menunjukkan keboleh Claire saat diajak berenang ke dasar kolam renang.

"You are altogether beautiful my darling, beautiful in every way @missclaireherbowo," tulis Shandy Aulia pada keterangan foto.

Unggahan tersebut sontak mendapatkan banyak pujian dari para netizen. Mereka bahkan mengaku bangga dengan tumbuh kembang Claire yang semakin lama semakin baik. Terlebih, Claire terlihata bahagia saat dibawa menyelam, dan bisa menggerakkan kakinya.

"Pinter bangeeeet kaki nya udah bisa ngikutin dan mukanya happy bgt," tulis auliankptr.

"Kakinya claire udh luwes bgt berenang sm shandy," tulis delanogharaathafariz.

"Ikut sesak nafas liatnya, takut dia kesedak pas ketawa d dlm air. Ternyata dia pinter banget@baby Claire," tulis ariendang71. Kendati demkian, ada pula beberapa netizen yang tampak tak setuju dengan hal yang dilakukan wanita 33 tahun itu. Mereka bahkan menyebut bahwa Shandy terlalu memaksa putrinya untuk bisa melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai usianya. "Kok aku kasian yaa lihat Claire.. Di usia nya yg segitu seolah-olah dia 'dipaksa' dewasa sama ortu nyaa," tulis akun @ameliaamaesaroh.