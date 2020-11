JAKARTA - Aktris Shandy Aulia membawa suami serta anak semata wayangnya untuk pindah dan menetap di Bali. Hal tersebut terjadi lantaran Shandy ingin agar anaknya, Claire Herbowo bisa lebih dekat dengan alam serta banyak beraktivitas di luar ruangan, lantaran menurutnya Bali memiliki udara yang masih cukup bersih.

Meski sudah menetap di Bali, Shandy tampaknya tetap menjalankan aktivitas pekerjaannya di Jakarta. Bahkan kali ini, bintang film Eiffel I'm In Love itu tampak sedih harus meninggalkan anaknya bekerja hingga 12 jam lamanya.

"Pertama kalinya harus kerja dan tinggalin Claire lama nih rasanya tuh melowww bangett, biasanya hanya bisa tinggalin 2 jam aja tapi hari ini hampir 12 jam," tulis Shandy pada keterangan foto anaknya dan suami di Instagram.

Terpaksa meninggalkan putrinya demi pekerjaan, wanita 33 tahun ini mengaku salut dengan ibu-ibu diluar sana yang rela berjauhan dengan anak mereka untuk bisa mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Bahkan ia mengaku tak tenang untuk meninggalkan Claire selama kurang lebih 12 jam.

"Sekarang baru mengerti rasanya jadi ibu jauh dari anak. Salut sekali dengan para ibu yang berjuang dan harus tinggal lama terpisah dengan anak karena dengan segala kondisi untuk bekerja," paparnya.

"Saya aja yang hanya terpisah 12 jam untuk bekerja hari ini rasanya pikiran dan hati tuh duhhh galauuuu," sambungnya.

Sementara itu, Shandy menyebut bahwa dirinya harus terbang ke Jakarta demi pekerjaan dan meninggalkan Claire selama kurang lebih 12 jam bersama sang suami. Ia bahkan berharap agar pekerjaannya di Jakarta bisa lancar, tentunya agar dirinya bisa segera bertemu kembali dengan sang anak.

"I miss you Claire, manis-manis ya sama daddy. Thank you daddy for you support. Mommy will be back soon. Doakan shooting mommy lancar ya di Jakarta. I love you so muuuuucchh @missclaireherbowo," tuturnya.

Unggahan Shandy Aulia sontak mendapatkan komentar dari para netizen yang didominasi oleh para ibu-ibu. Para netizen bahkan terlihat mendukung Shandy dan mencoba menenangkannya bahwa Claire akan baik-baik saja saat berada bersama ayahnya.

