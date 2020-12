JAKARTA - Indonesian Idol Special Season A New Chapter memasuki tahap lanjutan. Para peserta yang mendapat golden ticket di tahap audisi kini melewati babak eliminasi pertama.

Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok di mana mereka harus menampilkan yang terbaik di The Crucial 60. Artinya, mereka hanya boleh bernyanyi dalam waktu 60 detik.

Kemudian kelompok yang berisi 5 peserta memasuki panggung eliminasi. Ada Elijah Meleachi, Maede Bagus, Mark Natama, Shelsa Ekasara, hingga Monica Tania.

Saat memasuki ruangan, penampilan Elijah sudah menarik perhatian Ari Lasso. Ia meminta Anang menilai penampilan nyentrik Elijah yang memakai kemeja motif dan topi.

"Nang, coba jelaskan penampilan peserta yang itu," kata Ari seperti dikutip dari tayangan Indonesian Idol RCTI, Selasa (1/12/2020). Bernada kelakar, suami Ashanty itupun menjawab, "Fashion tukang ngangon sapi."

Dalam babak The Crucial 60 itu, Elijah menampilkan lagu At Least dari Etta James. "Kalau sampai lolos, tolong kumisnya cukur yang kanan dan kiri. Sisain bagian tengah," kata Ari.

Saat pengumuman, juri menyebut semua peserta, kecuali Monica Tania lolos ke babak selanjutnya. Dia pun berjanji akan mencukur kumis yang dirawatnya sejak SMA itu. "Ternyata masih dikasih kesempatan untuk memberikan yang lebih baik di eliminasi kedua nanti. Nantinya bakal cukur kumis. Dan yang kedua mudah-mudaha bisa memberikan yang terbaik," kata Elijah.