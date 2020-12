SEOUL - TWICE membuktikan bahwa mereka adalah salah satu girl group paling sukses di industri K-Pop generasi saat ini. Tzuyu cs dikabarkan baru saja mencetak prestasi terkait angka penjualan album.

Dikutip dari Allkpop, Selasa (1/12/2020), JYP Entertainment selaku agensi TWICE mengumumkan angka penjualan diskografi album secara girlband-nya itu secara kumulatif telah sukses menembus angka 10 juta kopi.

Sejak merilis mini album debutnya, The Story Begins pada Oktober 2015, dari catatan Gaon Chart girl group beranggotakan 9 orang personel ini telah berhasil menjual album Korea dengan total sebanyak 5.818.380 eksemplar.

Sementara dari data Oricon, semenjak resmi debut di pasar Jepang pada Juni 2017, TWICE berhasil menjual album sebanyak 4.210.862 album Jepang.

Maka jika jika semuanya dijumlahkan, TWICE telah secara resmi menembus angka 10 juta penjualan album. Salah satu penyumbang terbesarnya adalah album ke-3, Eyes Wide Open di Korea serta album single ke-7, Better di Jepang.

TWICE diketahui baru saja merilis single I Can't Stop Me versi bahasa Inggris pada Senin, 30 November kemarin. Ini menjadi lagu ke-2 TWICE yang full berbahasa Inggris.

