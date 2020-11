JAKARTA - Edwin Nanlohy, peserta asal Malang memberanikan diri mengikuti audisi Indonesian Idol Special Season. Dengan percaya diri, dia memasuki ruangan audisi sambil memamerkan kemampuan beatbox.

Keahliannya itu pun menyedot perhatian para juri. Mereka sempat meminta Edwin mengajari kuncian teknik beatbox.

Usai memamerkan kemampuan beatboxnya, Edwin mulai beraksi menampilkan suaranya di hadapan juri. Ia membawakan lagu Say You Won't Let Go milik James Arthur dengan permainan gitar.

"Enak karakternya, cuma penasaran lagu Bahasa Indonesianya," ungkap Maia, dikutip dari tayangan Indonesian Idol, RCTI, Senin (30/11/2020).

Edwin pun diminta menyanyikan lagu bahasa Indonesia tanpa bantuan gitar. Remaja 18 tahun itu membawakan lagu Garis Terdepan dari Fiersa Besari.

"Untuk ukuran anak 18 tahun, suaranya matang banget," puji Rossa.

Ternyata, Edwin tak hanya jago beatbox, namun juga piawai bernyanyi. Meski Maia Estianty memberikan 'no', namun Anang Hermanysah, Ari Lasso, Rossa, dan Judika menghendakinya mendapatkan golden ticket untuk melaju ke babak selanjutnya.

