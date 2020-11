JAKARTA - Ajang pencarian bakat Indonesian Idol Special Season tengah menuai sorotan. Sebab, salah satu kontestan asal Kota Marmer yang bernama Uluf Nur Barlenty pun berhasil mencuri atensi juri.

Membawakan lagu Use Somebody, dari Kings of Leon sambil memainkan piano, Uluf menunjukkan kemampuannya dan berhasil memukau para juri .

Ari Lasso menyebut ia berhasil tampil dengan bekal mental yang sangat baik sehingga maksud dari lagu tersebut bisa tersampaikan.

"Aku paling seneng ya sama peserta audisi yang datang itu bermental siap terus menguasai lagunya kepercayaan diri itu bisa menyampainkan isi dari lagunya, sama peserta yang bagus dan bermental keren" kata Ari Lasso dikutip dari tayangan youtube Indonesian Idol pada Jumat, (27/11/2020)

Sependapat dengan Ari Lasso, Judika selaku juri pun mengatakan hal bahwa penampilan Uluf keren dan menarik perhatian para juri.

"Kamu bagus dan sudah menarik perhatiab kita" kata Judika

Meskipun masih mendapatkan catatan dari para juri lainnya, Rossa pun menambahkan sedikit koreksi untuk vibrasinya yang terlalu rapat, Rossa menilai hal itu bisa mengganggu penampilannya saat bernyanyi. "Titipan aku vibrasi aja, vibrasi kamu kan lumayan rapet itu bisa ganggu, jadi itu aja" kata Rossa Berbeda dengan juri lainnya Maia Estianty masih memberikan 'no' untuknya. Namun Uluf masih mendapatkan 'yes' dari Ari Lasso, Anang, Rossa, dan Judika.