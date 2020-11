SEOUL - Jaehyun, personel band N.Flying akan membintangi drama Jepang, On the Day You and the World Ends. Hal itu diumumkan Nihon TV, stasiun televisi yang akan menayangkan drama tersebut.

Mengutip Allkpop, Jumat (27/11/2020), drama tersebut akan berkisah tentang Hibiki, seorang mekanik mobil yang selamat dari kecelakaan terowongan. Dia berjuang untuk menemukan kembali kekasihnya, Kurumi.

Dua karakter utama dalam drama ini akan diperankan oleh aktor Jepang, Ryoma Takeuchi dan Ayami Nakajo. Sementara Jaehyun berlakon sebagai Yoon Min Joon, teman Hibiki yang juga korban kecelakaan terowongan.

Karakter Yoon Min Joon digambarkan sebagai seorang pria Korea yang pendiam namun baik hati. Skenario drama ini ditulis oleh Natsuko Ikeda dan disutradarai oleh Shintaro Sugawara.

Baca juga: Seo Dong Sung Masuk, N.Flying Bersiap Comeback

Musim pertama drama Jepang On the Day You and the World Ends akan tayang di Nihon TV, pada Januari 2021. Sementara penggarapan musim kedua drama itu akan diumumkan lewat situs Hulu pada Maret 2021. Keterlibatan Jaehyun dalam drama ini datang setelah Oktober lalu dia mengumumkan akan vakum sejenak dari N.Flying. Keputusan itu, menurut dia diambil untuk fokus dalam kegiatan solonya di Jepang.* Baca juga: 2 Artis Pelaku Prostitusi Online sedang Bercinta saat Ditangkap