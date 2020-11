SEOUL - Stasiun TV kabel tvN resmi merilis daftar aktor dan karakter untuk drama terbaru mereka, Mouse. Lee Seung Gi, Lee Hee Joon, Park Joo Hyun, Kyung Soo Jin, Ahn Jae Wook, Kim Jung Nan, dan Pyo Ji Hoon dikonfirmasi mengisi kursi pemeran drama tersebut.

Mengutip Sports Seoul, Jumat (27/11/2020), Lee Seung Gi berperan sebagai polisi jujur bernama Jeong Bar Reum. Kehidupannya berubah ketika seorang psikopat melakukan pembunuhan berantai yang menggemparkan Korea Selatan.

Karakter detektif Gomu Chi akan diperankan oleh Lee Hee Joon. Masa lalu pelik di mana kedua orangtuanya tewas akibat pembunuhan, membuatnya melakukan berbagai cara untuk membalas dendam.

Aktor Park Joo Hyun berperan sebagai Oh Bong, seorang siswa menengah atas yang kerap bermasalah. Meski demikian, ia memiliki impian besar menjadi seorang hakim. Saat bertemu dengan Jeong Bar Reum, mereka menjadi dekat layaknya kakak dan adik.

Sementara itu, Ahn Jae Wook berperan sebagai Dr. Han Seo Joon, seorang ahli bedah saraf dengan bakat, ucapan, dan tata krama yang jenius. Karakter ini akan memperkuat sensasi misterius dalam drama Mouse.

Pyo Ji Hoon atau lebih dikenal dengan nama PO 'Block B' akan mengisi peran sebagai seorang detektif pendatang baru, sementara Kim Jung Nan menghidupkan lakon sebagai istri Han Seo Joon, Sung Ji Eun.

Terakhir, ada Choi Hong Ju, seorang jurnalis yang digambarkan memiliki pesona girl crush yang sangat kuat. Meski sukses dalam karier, namun karakter yang diperankan aktris Kyung Soo Jin ini memiliki rahasia terkait masa kecilnya.

Drama Mouse digarap oleh sutradara Choi Jun Bae (Come and Hug Me) dan penulis skenario Choi Ran (God's Gift 14 Days). Sesuai jadwal, tvN akan mulai menayangkan drama ini pada semester I 2021.*

