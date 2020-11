SEOUL - Semenjak membintangi drama populer Goblin, Gong Yoo dan Lee Dong Wook bersahabat akrab. Dua aktor veteran ternama Korea saling mendukung satu sama lain.

Salah satu contohnya baru-baru ini, Lee Dong Wook sengaja mengirimkan truk makanan dan minuman kopi ke lokasi syuting acara You Quiz on the Block yang dipandu MC Yoo Jae Suk. Ia mengirimnya saat Gong Yoo hadir sebagai bintang tamu.

Alih-alih senang, Gong Yoo malah protes mendapatkan kiriman truk makanan dan minuman tersebut. Sambil bergurau, bintang Train To Busan ini menyebut Lee Dong Wook sebetulnya ingin mengambil hati dua presenter acara tersebut, Yoo Jae Suk dan komedian Jo Se Ho.

“Kenapa dia mengirim itu? Dia memang orang yang cerdik. Membunuh tiga burung hanya dengan satu batu,” gurau Gong Yoo, seperti dikutip dari Soompi, Jumat (27/11/2020).

Mendeskripsikan sosok sang sahabat, lebih lanjut Gong Yoo menyebut Lee Dong Wook tak berbeda dengan siluman rubah yang licik. Ia merujuk pada karakter siluman rubah yang diperankan Lee Dong Wook di drama Tale of the Nine-Tailed.

“Lee Dong Wook itu seperti seekor rubah sungguhan,” imbuhnya santai.

(LID)