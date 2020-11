JAKARTA - Mona Ratuliu membagikan pengalaman anaknya yang mengalami sembelit. Hal tersebut ia bagikan lewat media sosialnya.

"Akhirnya numa sembelit. Ciyan yah liat bayi sembelit begini. Makannya juga sejak siang berkurang karena sibuk rewel berusaha pup seharian," tulis Mona Ratuliu pada keterangan video.

"Walaupun udah ngobrol sama dr @metahanindita tapi coba browsing tadi, memang sepertinya wajar aja bayi pencernaannya sedang beradaptasi dari konsumsi hanya asi/susu aja, sekarang mulai mencerna makanan yang lebih padat. Sabar ya numnuuuuum," sambungnya.

Saat Numa menghadapi sembelit, Mona mengaku pasrah dan sengaja untuk tak memberikan putrinya makanan apapun. Ia mengaku hanya membantu Numa untuk melakukan pijit, agar putri kecilnya tersebut bisa segera buang air besar.

"Oh ya, sampe skrg aku blm kasih numa apa2 sih. Cuma bantu pijet i love you sama pijat sepeda. Plus tadi aku bantu jongkokin pas dia ngeden," jelasnya.

"Sofar pupnya sedikit demi sedikit keluar. Jangan khawatir om tante. Semoga adaptasi ini cepat berlalu yaaah #ceritanuma," lanjutnya.

Unggahan Mona tersebut sontak dibanjiri oleh komentar dari netizen. Mereka bahkan terlihat membantu wanita 38 tahun itu agar Numa bisa segera terbebas dari sembelit.

"Mbak Mona bisa bantu Numa dengan posisikan Numa telentang, trus kedua kaki Numa ditekuk ke arah perut seperti posisi jongkok lalu agak ditekan, biasanya anak saya jadi bisa pup ketika sembelit kalo dibantu begini," tulis snow_phe.

"Aku pernah anak aku gt...lubang anus ny d rangsang pake baby oil..d puter2...alhmdulillah bisa kluar....mudah2an brmanfaat....cepet sehat numa," tulis elisdwiagustina. Anak keempat pasangan Mona Ratuliu dan Indra Brasco, Numa Kamala Srikandi, mulai memasuki fase baru dalam tumbuh kembangnya. Tepat 20 November 2020 kemarin, Numa diketahui telah genap berusia 6 bulan dan sudah diperbolehkan untuk mencicipi Makanan Pendamping ASI (MPASI). Beberapa hari lalu, Mona sempat membagikan foto dan video saat sang putri menyantap MPASI dengan menu empat bintang yang terdiri dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, serta sayur.