JAKARTA - Setelah sukses dengan Lathi, Weird Genius kini menghadirkan single baru bertajuk All In. Tak sendiri Weird Genius kini berkolaborasi dengan penyanyi Tabitha Nauser.

Tabitha Nauser merupakan R&B-Pop yang debut pada tahun 2017 dengan single Bulletproof yang kemudian meraih titel SG Viral 50 Spotify.

Lagu All In juga menjadi spesial bagi Weird Genius dan Tabitha Nauser. Sebab lagu tersebut dipercaya menjadi anthem untuk permainan League of Legends: Wild Rift. Weird Genius yang digawangi oleh Reza Oktovian, Eka Gustiwana dan Gerald Liu yang juga besar dengan dunia game seperti mimpi yang terwujud.

"Saya berkembang dengan bermain game, dan sering sekali memainkan Games milik Riot akhir-akhir ini. Jadi kesempatan ini sangat menarik,”ujar Reza Oktovian.

Kami berharap lagu ini menginspirasi komunitas untuk bertarung di Rift dan memberikan yang terbaik,” sambung Eka Gustiwana.

Sementara dipilihnya lagu All In dari Weird Genius karena mereka lekat dengan dunia game Indonesia.

“Kecintaan Weird Genius pada game sudah begitu jelas sejak awal, dan kami tahu kami telah menemukan partner yang tepat untuk kolaborasi ini. Dengan ALL IN, kami ingin mengambil kesempatan ini untuk menciptakan sesuatu yang istimewa bagi para pemain Indonesia kami. Demikian, kami berharap pemain di mana pun akan menikmatinya! ” kata Marc Johns, perwakilan League of Legends: World Championship.

