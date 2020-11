LOS ANGELES - Secara mengejutkan, diva R&B terkenal, Alicia Keys tiba-tiba memberikan kejutan manis untuk BTS dan para penggemarnya, Army.

Lewat akun Twitter pribadinya, Alicia Keys baru saja menunggah klip yang memperlihatkan dirinya meng-cover lagu hits terbaru BTS, Life Goes On.

“Aku yakin kalian tidak menyangka aku akan memainkan lagu yang satu ini. Beritahu aku kalau kalian mengetahuinya,” kata Alicia membuka video.

Dikutip Soompi, Kamis (26/11/2020) mengcover lagu terbaru dari Jimin, Jin, V, J-Hope, Jungkook, Suga dan RM tersebut, Alicia melantukannya lewat alunan piano dan lirik yang ia nyanyikan dalam versi bahasa Inggris.

Pelantun hits Empire State of Mind dan My Boo ini diketahui pada awal November lalu, ‘berinteraksi’ dengan BTS ketika ia merespon klip yang memperlihatkan salah satu personel BTS, V tengah asyik mendengarkan salah satu lagu miliknya, Love Looks Better.

Selain itu, dalam salah satu cuitannya, Alicia juga terang-terangan mengekspresikan dirinya yang begitu bersemangat menanti album baru BTS, BE. Apakah selanjutnya fans bisa menantikan kolaborasi Alicia Keys bersama BTS di masa mendatang?

(edh)