LOS ANGELES - Alicia Keys mendapat apresiasi ketika memandu acara Grammy Awards 2019. Berkat penampilan apiknya, pelantun lagu If I Ain't Got You ini dipercaya kembali menjadi host untuk Grammy tahun depan.

Ketika diminta kembali menjadi host, Alicia Keys benar-benar tak bisa menolak. Kesempatan langka seperti itu tidak bisa ia sia-siakan.

"Pada awalnya saya memang berpikir tahun lalu benar-benar istimewa. Tapi ketika kesempatan itu kembali, tanpa ada pertanyaan lagi (saya setujui)," katanya seperti dilansir dari E! Online.

Memandu acara besar seperti Grammy Awards memang memberikan pengalaman tak terlupakan bagi Alicia Keys. Ia juga mengaku mendapat sesuatu yang spesial karena selama ini selalu menghadiri Grammys sebagai musisi.

"Tahun lalu adalah pengalaman yang sangat berkesan bagi saya. Bukan saja karena saya merasakan cinta di ruangan itu, tapi saya merasakannya dari seluruh dunia, dan itu menegaskan kekuatan dan pemersatu musik," lanjutnya. Presiden Recording Academy, Deborah Dugan menilai Keys merupakan pilihan tepat untuk memandu acara malam penghargaan musik tahunan itu. Menurutnya, Keys memiliki dedikasi dan pengaruh yang luar biasa di dunia musik secara global. Malam penghargaan Grammy 2020 akan berlangsung pada hari Minggu, 26 Januari 2020. Daftar lengkap nominasi akan segera diumumkan, yakni pada 20 November nanti. Keys sendiri telah memenangkan 15 Grammys sepanjang kariernya. Saat ini, ia merupakan wanita ketiga yang menjadi host acara Grammy Awards lebih dari satu kali di belakang Ellen DeGeneres dan Rosie O'Donnell. (aln)