JAKARTA - Rapper ternama Indonesia, Tuan Tigabelas akan menghelat konser virtual. Ia akan tampil sebagai bintang utama dalam konser virtual This Is My Wave Concert Episode ke-8.

Dalam This Is My Wave Concert, Tuan Tigabelas bakal membawakan sejumlah lagu hitsnya seperti Move, Fought The System, Last Roar, Buta, hingga Kane Abis. Tak cuma itu, ia menyajikan konsep tematik yang tak pernah dibawakan sebelumnya.

Tuan Tigabelas akan menyajikan performa konsep sudut pandang 360 derajat serta aransemen musik baru yang fresh dan berbeda dari biasanya.

Baca Juga:

Lirik Lagu Terbaru Marion Jola dan Tuan Tigabelas, Favorite Sin

Sakit Hati Hoax Video Porno, Syahrini: Saya Difitnah Bertubi-tubi





“Sejak awal tertantang banget buat perform di This Is My Wave Concert. Ini sesuatu yang belum pernah gue lakukan tampil dengan kamera 360 derajat. Yang pasti bakalan banyak hal baru gue sajikan. Ada songlist yang dibuat khusus untuk Superfriends, racikan aransemen musik baru, dan juga sajian visual yang bakal menguatkan narasi dari masing-masing lagu,” terang Tuan Tigabelas.

Rapper dengan nama asli Upi ini pun tak sabar menyajikan performa terbaiknya dalam kosner virtual di masa pandemi seperti ini. Bahkan untuk menghibur, ia bakal berkolaborasi dengan Manutized dan Mister Nobody untuk menambah keseruan.

Konser Tuan Tigabelas dalam This Is My Wave Concert yang akan disiarkan secara streaming pada Jumat 27 November 2020 pukul 20.00 WIB di akun Youtube Supermusic. Tiket konser dibanderol mulai dari Rp25 ribu hingga Rp150 ribu.

Pemilihan Tuan Tigabelas juga merupakan hal spesial. Sebab dia telah memberikan warna tersendiri di belantika musik Tanah Air.

"Tuan Tigabelas adalah sosok yang memberi warna baru atau new wave di skena hiphop Indonesia. Ini alasan kuat mengapa akhirnya Tuan Tigabelas menjadi penampil berikutnya di This Is My Wave Concert. Ditambah lagi dengan visual, tata panggung, dan special treatment yang kami siapkan, akan memberikan experience yang berbeda dan patut dinantikan oleh para Superfriends di manapun berada,” ujar perwakilan dari Supermusic, Aloysius Dwiwoko Hertiyono.

(aln)