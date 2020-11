LOS ANGELES - Bintang reality show Kim Kardashian kembali memamerkan sisi romantis sang suami, Kanye West. Bukan dalam bentuk hadiah mewah, melainkan lewat puisi cinta yang ditulis oleh Kanye sebagai ungkapan rasa cinta kepada sang istri.

Puisi cinta yang sudah berumur 10 tahun dari sang rapper tersebut, baru saja dipamerkan Kim melalui akun Instagram pribadinya.

Mengutip Page Six, Selasa (24/11/2020), merayakan momen anniversary album Kanye, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Kim mengungkapkan puisi cinta yang ditulis ayah North West itu menjadi inspirasi di balik lagu Lost In The World yang terdapat di album tersebut.

“Untuk yang tidak tahu cerita di balik Lost In The World, waktu itu Kanye bingung mau menulis lirik apa. Lalu dia teringat punya puisi yang ditulis untukku, di kartu ucapan ulang tahun yang ia berikan di hadiah untuk ulang tahunku yang ke-30. Dari puisi itu kemudian ia buat menjadi lagu,” tulis Kim sebagai keterangan foto.

Puisi cinta berjudul Late in Better Than Never untuk Kim tersebut, ditulis Kanye dengan menggunaka spidol bertinta warna emas. Tak hanya untaian puisi, Kanye juga menggambar potret dirinya, Kim dan kapal yacth.

Lewat puisi cinta ini, Kanye mengekpresikan rasa cintanya pada Kim yang ia anggap sebagai sosok baik dan buruk di hidupnya. Kanye bahkan menandatangani puisi tersebut dengan catatan kecil, bahwa ia akan mencintai Kim selamanya.

“You’re my devil/ You’re my Angle/ You’re my Heaven/ You’re my hell/ You’re my now/ You’re my forever/ You’re my freedom/ You’re my jail/ You’re my Truth/ You’re my war/ You’re my truce/ You’re my questions/ You’re my proof/ You’re my stress and you’re my masseuse. Love 4Ever Yeezy,” bunyi puisi Kanye untuk Kim.

Kim mengaku bahwa ia adalah orang yang jarang membuang sesuatu. Karena itulah, ia masih menyimpan lembaran puisi yang dibuat Kanye untuknya satu dekade lalu.