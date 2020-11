JAKARTA - Ashanty memilih bungkam dan tak mau berkomentar terkait kasus narkoba yang menjerat pria 21 tahun tersebut. Ia justru memilih untuk membagikan momen liburannya di Bali sambil berfoto dengan seekor gajah besar.

Kendati demikian, Ashanty sempat menuliskan kata-kata mutiara yang seolah-olah menjawab rasa penasaran netizen terhadap tanggapannya terkait Millen. Ia menyebut bahwa dirinya ingin hidup seperti gajah dan memiliki sifat seperti binatang berbelalai panjang tersebut.

"Be like an elephant, remember what matters, look out for your herd, and don’t be afraid to take up space (Jadilah seperti gajah, ingat apa yang penting, mengawasi kawanannya, dan jangan takut untuk mengambil tempat)," tulisnya pada keterangan foto.

Pada unggahan berikutnya, Ashanty juga nampak menuliskan keterangan fotonya bersama gajah, dan membahas terkait pengalaman hidup. Ia menyebut bahwa pengalaman baik ataupun buruk yang dialami manusia, memiliki berkah tersembunyi di dalamnya.

"Every experience, no matter how bad it seems, holds within it a blessing of some kind. The goal is to find it.. (Setiap pengalaman, tidak peduli seberapa buruk kelihatannya, mengandung semacam berkah di dalamnya. Tujuannya adalah untuk menemukannya..)," tulisnya lagi.

Kendati demikian, netizen masih ramai mendesak Ashanty untuk mengomentari kasus yang menjerat pemilik nama asli Muhammad Millendaru Prakasa Samudro tersebut. Mereka bahkan meminta agar Ashanty bisa memindahkan Millen ke sel khusus wanita.

"Bunda ko malah liburan aja .. itu keponakannya gimana apa engga diurusin bund @ashanty_ash," tulis isyaquts. "Bun maap yah klo ikut2, tolong bilang ke kepolisian klo baiknya millen d taroh d sel wanita saja. Kasihan klo d sel pria, jangankan millen kadang sesama pria saja terjadi pelecehan seksual dalam tahanan," tulis juansya.hanuman.