SEOUL - Kabar baru datang dari persiapan comeback VICTON. Boyband Play M Entertainment itu terpaksa harus menunda perilisan album terbarunya, Voice: The Future is Now yang awalnya dijadwalkan pada 1 Desember.

VICTON terpaksa harus menunda perilisan album comeback mereka karena ketujuh member sedang menjalani karantina mandiri. Mereka sempat berinteraksi dengan seorang staf eksternal, yang ternyata positif COVID-19.

"Sebagai lanjutan dari insiden ini, ada beberapa kesulitan, termasuk perubahan jadwal karena level social distancing naik ke level 2 seiring dengan naiknya kasus COVID-19. Kami terpaksa harus menunda perilisan album," kata Play M Entertainment dalam pernyataan resminya seperti dilansir Soompi, Selasa (24/11/2020).

Baca Juga:

- Han Seung Woo VICTON Konfirmasi Akan Debut Solo

- Daniel Kembali Lagi ke Idol, Boy William Bingung

VICTON awalnya bekerja dengan seorang staf ekstrenal pada 20 November 2020 untuk sebuah agenda. Dua hari berselang, Play M Entertainment mendapat informasi jika staf tersebut positif COVID-19.

Alhasil, ketujuh member dan 5 kru internal yang bekerja dengan staf itu langsung menjalani tes. Hasilnya, semuanya dinyatakan negatif COVID-19. Namun, sebagai langkah pencegahan, mereka akan menjalani karantina mandiri.

(LID)