JAKARTA - Peserta Indonesian Idol Special Season asal Jakarta, Gaza Ali langsung mencuri perhatian Maia Estianty usai menyanyikan lagu Before You Go dari Lewis Capaldi. Ia bahkan mendapatkan Titanium Ticket dari mantan istri musisi Ahmad Dhani tersebut.

Kendati demikian, ia masih mendapatkan catatan dari beberapa juri. Peserta 16 tahun tersebut kemudian ditantang oleh Anang Hermansyah untuk menyanyikan lagu berbahasa Indonesia. Pasalnya, pelantun Jodohku itu menilai suara rendah Gaza masih ada belum terdengar maksimal.

Baca Juga:

Cynantia Pratita, Vokalis Stereowall Dapat Golden Ticket di Indonesian Idol 2020

Daniel Mananta Berikan Kejutan Juri Indonesian Idol Malam Ini

Ia kemudian menyanyikan lagu berjudul Ekspektasi yang dipopulerkan oleh Kunto Aji. Sayang penampilannya belum mampu mencuri hati Anang dan Judika.

Menurut Judika, Gaza memiliki suara yang bagus, namun kerap terganggu dengan hal lain sehingga kurang maksimal.

"Kalau aku akan kasih 'no' soalnya aku kurang suka sama persiapannya, kamu masih keganggu sama yang lain (waktu mulai bernyanyi), jadi sayang," kata Judika.

Kabar baiknya, Gaza Alit tetap melaju ke babak berikutnya lantaran telah mendapatkan Titanium Ticket dari Maia Estianty.

(aln)