JAKARTA - RCTI kembali menayangkan Indonesian Idol Special Season pada malam ini, (23/11/2020). Para peserta audisi pun menunjukkan kebolehannya di depan para juri yakni Anang Hermansyah, Ari Lasso, Maia Estianty, Rossa, dan Judika.

Mereka akan menampilkan penampilan terbaiknya untuk mendapatkan golden ticket dan melaju ke babak selanjutnya. Peserta pertama datang dari Jakarta, ia adalah Cynantia Pratita.

Baca Juga:

Daniel Mananta Berikan Kejutan Juri Indonesian Idol Malam Ini

Doa Daniel Mananta untuk Boy William, Penggantinya sebagai Host Indonesian Idol





Meskipun terlihat girly, ia mampu menampilkan teknik suara screamnya. Perempuan 26 tahun tersebut menyanyikan lagu rock berjudul Bulls In The Bronx, dari Pierce The Veil. Tak hanya itu ia juga kemudian kembali mencuri perhatian juri dengan lagu dari David Guetta featuring Sia, Titanium.

Penampilannya pun mendapatkan pujian dari Ari yang terpana mendengar teknik menyanyinya, "Kamu ini menarik loh," ungkap Ari.

Namun sayang, penampilannya belum mampu menarik perhatian Maia Estianty dan Rossa. Kendati demikian, Cynantia mampu mendapatkan 'yes' dari Ari Lasso, Anang, dan Judika. Golden ticket pun berhasil dibawa pulang olehnya.

Cynantia Pratita bisa dibilang bukan nama baru di dunia hiburan. Selain aktif sebagai selebgram, ia juga merupakan vokalis band Indie beraliran rock, Stereowall.

(aln)