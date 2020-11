SEOUL - MONSTA X terlibat dalam penggarapan soundtrack film terbaru Nickelodeon, The SpongeBob Movie: Sponge on the Run. Kabar itu kemudian dikonfirmasi oleh Starship Entertainment selaku agensi grup tersebut.

Film animasi terbaru SpongeBob kali ini akan berkisah tentang misi SpongeBob dan Patrick menyelamatkan Gary si Siput dari penculikan. Dalam salah satu adegan dalam film tersebut, Snoop Dogg menjadi cameo dengan tampil sebagai The Gambler.

The Gambler tampil di klub Bikini Bottom dan membuat SpongeBob dan Patrick bergoyang bersama. Namun kejutan dalam film itu tak hanya tentang penampilan cameo rapper 49 tahun tersebut.

Meski tak secara fisik hadir dalam film tersebut, namun MONSTA X ternyata meminjamkan suara mereka dalam lagu How We Do. Lagu tersebut merupakan proyek kolaborasi Shownu cs dengan pelantun Baby Boy itu.

Sementara itu, film The SpongeBob Movie: Sponge on the Run yang menampilkan duet MONSTA X dan Snoop Dogg sudah bisa dinikmati secara streaming via Netflix.*

