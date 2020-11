LOS ANGELES - Seperti sebagian besar proses produksi film Hollywood lainnya yang mengalami penundaan akibat pandemi Covid-19. Begitu juga dengan proses syuting film Red Notice yang dibintangi Dwayne Johnson, Ryan Reynolds dan Gal Gadot.

Namun akhirnya kini Dwayne Johnson, Ryan Reynolds dan Gal Gadot bisa bernafas lega karena proses syuting yang sudah rampung. Tuntasnya proses syuting Red Notice ini baru saja dirayakan oleh Dwayne Johnson.

Dilansir Cinemablend, Kamis (19/11/2020) melalui akun Instagram pribadinya, Dwayne mengunggah foto dirinya berpose bersama Ryan Renold dan Gal Gadot di set lokasi syuting. Mengucapkan terima kasih kepada dua lawan mainnya tersebut, mantan pegulat tersebut merayakan momen akhirnya tuntas juga proses syuting Red Notice.

“The FBI profiler, the world’s most wanted art thief and the greatest conman the world has never seen also known as Deadpool, Wonder Women, Black Adam. That’s an official wrap on our film, RED NOTICE. Thank you to my co-stars, @gal_gadot @vancityreynolds (and their families),” tulis Dwayne.

Memulai syutingnya sejak Januari 2020 di Atlanta, proses syuting Red Notice juga ikut terdampak pandemi Covid-19. Membuat seluruh kegiatan produksi stop sejak Maret lalu, hingga berbulan-bulan kemudian tepatnya akhir September silam tim produksi baru memulai kembali proses syuting yang sempat tertunda.

Dwayne menyebutkan ketika kembali syuting, tim produksi film yang disutradari Rawson Marshall Thurber tersebut harus menerapkan protokol kesehatan ketat demi keselamatan semua orang yang terlibat.

Tak hanya karantina mandiri, memakai masker dan face shield, tapi juga menjalani tes Covid-19. Red Notice sendiri menandai debut Dwayne Johnson dan Gal Gadot di platform streaming berbayar, mengingat film satu ini merupakan besutan Netflix. Membuat para pencinta film semakin menaruh ekspektasi tinggi terhadap film action thriller tentang perampokan internasional tersebut.