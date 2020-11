LOS ANGELES - Aktor papan atas Dwayne Johnson diberitakan akan kembali ke film debut yang melejitkan namanya, The Scorpion King.

Mengutip Just Jared, Rabu (11/11/2020) dari laporan Deadline, Dwayne Johnson akan kembali ke The Scorpion King berkolaborasi dengan sang mantan pasangan, Dany Garcia untuk menggarap reboot The Scorpion King bersama Seven Bucks Productions.

Untuk The Scorpion King reboot ini, beberapa sumber menyebutkan akan digarap dengan latar set waktu di era modern. Menggarap produksi The Scorpion King, aktor berusia 48 tahun tersebut berujar dirinya merasa begitu terhormat dan bersemangat.

“The Scorpion King adalah peran pertama saya di layar perak dan saya merasa terhormat dan bersemangat untuk menata ulang dan menyampaikan mitologi keren ini kepada para generasi baru,” ungkap Dawyne.

Ia menambahkan, film The Scorpion King punya arti tersendiri bagi dirinya. Bahkan Dawyne menyebut jika bukan karena The Scorpion King, dirinya mungkin tidak akan memiliki karir di dunia akting.

“Aku tidak akan punya karir yang cukup beruntung jika bukan karena The Scorpion King. Aku senang bahwa kami di Seven Bucks Productions bisa bantu menciptakan peluang yang sama untuk aktor-aktor, para pekerja keras lainnya saat ini. Saya yakin Jonathan Herman akan bekerja keras untuk menghasilkan naskah yang fantastis untuk penonton dunia,” tambahnya.

Sayangnya, karena kesibukannya yang padat hingga 2022. Keterlibatan Dwayne di The Scorpion King reboot ini memang untuk penggarapan produksi, bukan membintangi sebagai karakter utama.

(edh)