JAKARTA - Felicya Angelista dan Caesar Hito dituding beberapa warganet tinggal serumah meski belum menikah. Hal itu terlihat ketika sang aktris membagikan fotonya bersama sang kekasih saat merayakan ulang tahun ibunya.

Dalam foto yang diunggahnya, Felicya terlihat menggendong anjing kesayangannya sambil mencium pelipis sang ibu. Adegan serupa juga diperlihatkan Hito kepada calon mertuanya itu.

“Setelah 1 bulan di Manado bantuin persiapan keluarga buat pernikahanku, akhirnya balik (ke) Jakarta juga kesayanganku ini @maminovita_. Selamat ulang tahun Mami sayang, we love you so much!” ujarnya dalam unggahan foto tersebut.

Namun, piyama kembaran yang dipakai Felicya dan Hito dalam foto itu justru menimbulkan komentar tak sedap dari beberapa warganet. “Salfok sama piyamanya Felito. Jangan-jangan sudah serumah ya,” ujar pemilik akun Instagram @balth***rrina.

Tudingan tersebut kemudian dijawab bintang sinetron Dunia Terbalik tersebut di Insta Story. Dia menyayangkan jika piyama kembaran yang dia kenakan justru menimbulkan fitnah di antara warganet.

Felicya menegaskan, piyama kini menjadi tren mode yang tak hanya dikenakan saat tidur. "Jadi buat para netizen, jangan pada nethink alias suudzon. Tadi aku lihat kalian bilang kalau aku sama Hito sudah serumah karena pakai piyama," ujarnya. "Hello, piyama itu bisa dipakai ke mana saja guys. Karena lagi model juga you know," tutur Felicya Angelista. Sementara itu, Felicya dan Hito dijadwalkan menggelar pernikahan mereka pada tahun depan. Pasangan yang telah 7 tahun bersama ini seharusnya menikah pada 22 Agustus silam. Namun karena pandemi COVID-19 dan demi keselamatan keluarga, Felicya Angelista mengaku, dia dan sang kekasih memutuskan untuk menunda pernikahan tersebut.*