SEOUL - Lee Dong Wook tampaknya tak mengenal kata istirahat. Belum lagi drama Tale of the Nine Tailed rampung, dia dikabarkan sudah disibukkan dengan persiapan syuting film terbarunya, Single in Seoul.

Mengusung genre komedi romantis, film ini akan berfokus pada dinamika kehidupan lajang tiga orang di kota besar. Lee berperan sebagai Park Young Ho, seorang influencer yang nyaman dengan gaya hidup lajangnya.

Kondisi itulah yang membuat Park Young Ho tak ragu menerima tawaran untuk menulis buku gaya hidup seorang lajang. Bersamanya, ada juga kisah Joo Hyun Jin (Im Soo Jung) seorang editor andal yang minim pengalaman soal asmara.

Sementara Esom ditunjuk untuk menghidupkan lakon sebagai penulis buku terkenal yang misterius. Ketiga aktor itu diketahui sudah menjalani sesi pembacaan skenario perdana film tersebut, pada awal November silam.

Film Single in Seoul akan digawangi oleh sutradara Park Bum Soo. Proses syuting dijadwalkan berlangsung selama 3 bulan, dimulai sejak 14 November 2020.*

