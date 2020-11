JAKARTA - Indonesian Idol musim ini bertitle Indonesia Idol Special Season menjadi musim yang spesial karena audisinya dilakukan secara digital dengan menggunakan platform-platform digital seperti RCTI+, Instagram, dan Facebook. Tak disangka, sebanyak 37.000 pendaftar mengikuti audisi online. Hal ini membuat Indonesian Idol dan RCTI bahagia dan bangga karena dapat memfasilitasi impian dari bakat-bakat di seluruh Indonesia untuk calon idola baru.

Baca Juga:

- Anang Hermansyah, Sosok yang Paling Sering Jadi Juri Indonesian Idol

- Mesra di Sinetron, Ternyata Amanda Manopo dan Arya Saloka Jarang Ngobrol

Pada musim ini RCTI+ akan menjadi platform terlengkap dalam menayangkan perjalanan Indonesian Idol untuk mencari The Next Idol. Dari mulai peserta audisi, babak eleminasi, babak showcase, babak spektakuler, hingga grand final akan ada banyak tayangan eksklusif yang tidak tayang di televisi dan hanya bisa disaksikan di RCTI+.

Valencia Tanoesoedibjo selaku Co-Managing Director RCTI+ mengatakan bangga karena RCTI+ akan menayangkan Indonesian Idol Special Season secara lengkap. “Saya merasa bangga dan senang karena RCTI+ menjadi platform yang akan menayangkan Indonesian Idol Special Season secara lengkap. Mulai dari audisi hingga grand final dan juga tayangan eksklusif yang tidak tayang di televisi. Semua dapat disaksikan di aplikasi RCTI+ secara gratis,” katanya.

Salah satu tayangan eksklusif yang tidak tayang di televisi dan hanya tayang di RCTI+ adalah Idol Reaction. Para peserta audisi online dikomentari oleh TOP 4 finalis Indonesian Idol X yang tak lain ada Lyodra, Tiara, Ziva, dan Nuca. Tak hanya mengomentari, keempat finalis Indonesian Idol X sudah melirik para peserta audisi online yang cocok untuk menjadi The Next Idol.

Pada episode satu, Lyodra mengomentari salah satu peserta yang memiliki karakter suara Rock “Karakter suaranya kuat banget ya, ngerock-ngerock gitu, terus lesung pipinya manis banget” Ucap Lyodra mengomentari salah satu peserta manis tersebut.

Pada episode dua, Tiara mengomentari salah satu peserta yang menyanyikan lagu If Aint Got You, “Menurut aku suaranya cocok buat genre lagu Jazz, soalnya suaranya seksi gitu, tidak perlu banyak vibrant, tapi dengan mulus gitu aja udah terdengar manis,” komentar Tiara.

Pada episode tiga, Ziva terkesan dengan salah satu peserta yang memiliki karakter suara tinggi seperti Lyodra “Uhh tinggi banget suaranya, Whistle! Kayak suara Lyodra” komentar Ziva.

Pada episode keenam Idol Reaction, Nuca mengomentari salah satu peserta laki-laki dengan karakter suara yang menurutnya cocok kalau duet bareng Lyodra “Suaranya powerfull, kuat terus tinggi. Cocok kalau duet sama Lyodra” Ucap Nuca mengomentari.

Selain itu di aplikasi RCTI+ juga akan ada Idol Update, yang merupakan sebuah program highlight berisikan semua informasi mengenai Indonesian Idol pada babak audisi dan eleminasi. Seperti info siapa saja yang berhasil mendapatkan golden ticket, kejadian – kejadian lucu dan momen terbaik para peserta dengan para juri. Ikuti perjalanan para peserta Indonesian Idol Special Season, mulai dari audisi sampai menjadi The Next Idol di aplikasi RCTI+. Gratis!

Tentang RCTI+ :

RCTI+ hadir sebagai layanan AVOD (layanan Video On Demand berbasis iklan dimana pengguna gratis dalam menggunakannya) & live streaming dari 4 TV terpopuler (RCTI, MNCTV, GTV dan iNews). Hadir juga konten eksklusif yang tidak tayang di Televisi, hanya ada di aplikasi RCTI+. Selain itu juga ada banyak tayangan terbaik seperti Sinetron Legendaris, pertandingan nasional eSports, Drama Korea, Drama China, Film Hollywood, Film Anak. Kemudian RCTI+ berkembang dengan hadirnya 2 fitur lainnya yaitu News dan Radio+. Di dalam News, pengguna dapat membaca berita terlengkap dari berbagai sumber terpercaya. Di dalam Radio+, pengguna dapat mendengarkan radio dari seluruh Indonesia, mendengarkan podcast, cerita suara, musik dan audio book. Pada satu tahun usia RCTI+, RCTI+ menghadirkan 2 fitur baru, yakni Home of Talent (HOT) dan Game. Semua dapat dinikmati dengan mudah tanpa harus registrasi dan secara gratis.