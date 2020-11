JAKARTA - Kabar bahagia datang dari aktris Sheila Marcia. Pada Minggu, 15 November 2020, ia melahirkan anak keempatnya yang berjenis kelamin laki-laki melalui proses persalinan normal.

Kabar tersebut pertama kali diungkapkan oleh sang suami, Dimas Akira. Melalui unggahannya di akun Instagram, pria yang menikahi Sheila pada 20 Februari itu menyebut bahwa sang istri baru saja berhasil melahirkan anak keempat yang juga merupakan anak pertama mereka.

"Welcome to the world my son, Elijah Jerome Zev Emmanuel 15 November 2020 Jam 8:43 PM dengan berat 3.6 kg Panjang 51 Cm," tulis Dimas Akira pada keterangan foto.

"Istriku yang hebat @itssheilamj, congratulations sayang. Terima kasih Tuhan Yesus atas Penyertaanmu," sambungnya.

Sebelumnya, Dimas Akira sudah sempat mengunggah foto sang istri saat mengalami kontraksi pembukaan empat pada Minggu, 15 November sekitar pukul 05.00 WIB. Kurang lebih 15 jam setelahnya, Sheila Marcia telah berhasil melahirkan anak laki-lakinya.

Melalui Instagram Storiesnya, mantan kekasih Roger Danuarta ini mengucapkan terima kasih pada sang suami, yang rela tak tidur demi menemaninya merasakan kontraksi. "Suami sampai enggak tidur 24 jam dong. Dari kerja malam, sampai rumah jam 2an lebih, langsung nemenin aku yang lagi kontraksi. Lalu lanjut ke rumah sakit pagi-pagi jam 6 dan menunggu pembukaan sampai lahiran jam 8 malam," cerita Sheila Marcia pada unggahannya. "Sampai detik ini aku harus recovery dari banyak pendarahan pun kamu stand by untuk aku. Nggak sedetikpun kamu tinggalin aku kesakitan sendiri. Makasih suami hebatku @dmustakira, i love you," tutupnya.