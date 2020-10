JAKARTA - Aktris Sheila Marcia hingga saat ini masih menunggu kelahiran anak keempatnya. Usia kehamilan istri dari Dimas Akira ini telah memasuki 35 minggu.

Wanita 31 tahun itu mengaku sudah mulai merasakan pegal-pegal pada bagian tubuhnya. Hal tersebut sempat ia ungkapkan di akun Instagram pribadinya.

"Jujur sudah mulai encok everywhere, mulai ngaap banget napasnya, and banyak lagi macam2 keluhan bumil pada umumnya di trimester ke-3 ini," tulis Sheila Marcia pada keterangan foto.

Sheila sudah tak sabar menyambut sang putra. Meski demikian, Sheila mengaku tak ingin sang putra lahir buru-buru.

"Mom Sudah sangat enggak sabar untuk ketemu and peluk baby JZ. Tapi mama enggak mau kamu buru-buru kok nak, i'm just super excited to see you very very very soon. Whenever you are ready, mama will wait patiently," jelasnya.

"Love You So Much Already. Sehat-sehat ya nak, mama papa kakak tunggu kamu #sheilamarcia35weekspregnant," tandasnya.

