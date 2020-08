LOS ANGELES - Setelah penantian begitu panjang, akhirnya para penggemar DC Comics khususnya fans karakter Wonder Woman bisa bernafas sedikit lega. Sebab Warner Bros akhirnya telah merilis trailer untuk film Wonder Woman 1984.

Trailer berdurasi sekitar 2 menit 39 detik tersebut dirilis dalam acara DC Fandome, perhelatan besar eksklusif untuk film-film DC.

Wonder Woman 1984 disebutkan akan hadir dengan banyak adegan-adegan actions yang lebih intens. Film ini diproduksi dengan budget fantastis hingga USD175 juta atau sekira Rp2,5 triliun diharapkan akan menjadi film blockbuster dari Warner Bros, setelah kesuksesan Tenet.

Untuk diketahui, Wonder Woman 1984 merupakan sekuel dari film Wonder Woman yang hadir pada 2017. Mengutip Starbiz, Rabu (26/8/2020) setelah mengalami penundaan jadwal rilis karena pandemi COVID-19. Wonder Woman 1984 dijadwalkan akan tayang perdana di bioskop-bioskop pada 2 Oktober 2020.

