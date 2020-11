JAKARTA - Alana adalah salah satu musisi jazz berbakat Indonesia. Dirinya beberapa kali tampil di event besar seperti Java Jazz Festival. Tak sekadar tampil, dirinya juga kerap berkolaborasi dengan musisi jazz papan atas IndAlana adalah salah satu musisi jazz berbakat Indonesia. Dirinya beberapa kali tampil di event besar seperti Java Jazz Festival. Tonesia.

Dwiki Dharmawan, Idang Rasjidi, dan Barry Likumahuwa adalah musisi Jazz yang pernah berkerja sama dengan Alana di atas panggung. Bahkan dalam Alana cover album "Nature of Me", Alana berhasil featuring Idang Rasjidi.

Di masa pandemi, Alana tak berhenti berkarya. Dirinya tetap menghasilkan sebuah persembahan untuk pecinta musik jazz. Sebuah lagu tentang motivasi di masa pandemi ia hadirkan berjudul Tak Terpisahkan.

"Alana mau membawakan lagu ini karena pandemi ini berdampak ke semua orang, terlebih anak sekolah. Kita tidak dapat bertemu teman-teman, berbincang serta bermain bersama. Dan ini berjalan sudah hampir 8 bulan lamanya. Walaupun kita bertemu lewat zoom, namun terasa ada jarak dan tidak sama dengan bertemu tatap muka. Karena itu aku membawakan lagu ini agar kita bisa bernyanyi bersama untuk mengusir rasa sedih dan kangen,” ujarnya.

Di bawah label Falcon musik, Alana pun berharap lagunya bisa memberikan dampak positif untuk pendengar musik. Dengan demikian, dirinya bisa memberikan warna di masa sulit seperti ini.

"Semoga lagu ini dapat menghibur teman-teman semua dan kita dapat melewati pandemic ini bersama-sama dengan gembira dan tetap menjaga kesehatan. I hope everyone would like it and it can make everyone feel better going through this pandemic,” terangnya.

