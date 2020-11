LOS ANGELES - Penyanyi Billie Eilish menjanjikan sebuah lagu baru. Janjinya pun terbukti lewat perilisan lagu bertajuk Therefore I Am pada 12 November 2020.

Melansir Variety, Jumat (13/11/2020), Video klipnya pun disutradarai oleh Eilish. Dara 18 tahun ini mengambil gambar di pusat perbelanjaan Glendale Galleria, Amerika Serikat, tempat yang akrab baginya selama masa awal remaja.

Pada 22 November 2020, Eilish akan membawakan lagu ini perdana dalam American Music Awards (AMA), di mana ia dinominasikan dalam dua kategori penghargaan. Acara akan disiarkan langsung pada saluran ABC pukul 20.00 ET.

Eilish sendiri telah memberi bocoran soal lagu teranyarnya ini sejak Oktober lalu. Ia menggoda penggemar dengan menyiratkan lagu barunya lewat sesi tanya jawab di Insta Story.

Dikutip dari Just Jared, 19 Oktober 2020, peraih 5 trofi di Grammy ke-62 tersebut menjawab seorang penggemar bahwa lagu barunya akan rilis pada November 2020. Soal detail lagu barunya, pelantun Bad Guy ini menjawab dengan mengunggah warna oranye kecoklatan, khas musim gugur.

Sejak perilisan album debutnya When Fall Asleep, Where Do We Go? Pada 2019, ia telah meluncurkan beberapa single, Everything I Wanted, No Time To Die, My Future, termasuk Therefore I Am.

