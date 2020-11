SEOUL - Ji Chang Wook dan Kim Ji Woon dipasangkan sebagai sepasang kekasih. Keduanya menjelma menjadi couple menggemaskan untuk drama My Lovable Camera Thief, yang merupakan bagian pertama dari series drama percintaan dewasa muda di perkotaan, City Couple’s Way of Love.

KakaoTV merilis foto-foto terbaru Ji Chang Wook dan Kim Ji Won sebagai Park Jae Won dan Lee Eun Oh untuk drama pendek bergenre romantis itu. Dari tiga foto yang dirilis, terlihat kedua karakter dimabuk cinta dengan melakukan berbagai kegiatan bersama, seperti melukis, mencuci piring, dan bermain di pantai.

Baca Juga:

- Ji Chang Wook dan Kim Ji Won Siap Adu Akting di Drama Terbaru

- Tissa Biani dan Dul Jaelani Pamer Kemesraan, Ustadz Derry Sulaiman Berikan Pesan

Ditunjuk untuk memerankan karakter Park Jae Won, Ji Chang Wook akan tampil sebagai arsitek tampan yang jatuh cinta pada seorang perempuan. Ia menyebut pujaan hatinya itu sebagai ‘pencuri kamera’, yang ditemuinya satu tahun lalu.

Karakter perempuan tersebut diketahui bernama Lee Eun Oh (Kim Ji Won), seorang marketer freelancer yang memiliki alter ego rahasia namun pada akhirnya jatuh cinta pada seorang pria.

Jika berjalan sesuai jadwal tayang, aksi Ji Chang Wook dan Kim Ji Won menjadi pasangan kekasih menggemaskan ini bisa disaksikan oleh pemirsa untuk pertama kalinya pada Desember 2020 lewat platform KakaoTV. Demikian seperti dilansir Soompi, Kamis (12/11/2020).

(LID)