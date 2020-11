SEOUL - Ji Chang Wook dan Kim Ji Won akan beradu akting dalam membintangi drama KakaoTV, City Couple’s Way of Love.

Melansir Soompi, Jum'at (06/11/20) KakaoTV telah merilis foto pembacaan naskah drama tersebut bersama para bintang. Rencananya drama ini akan dirilis pada Desember mendatang.

Turut di bintangi oleh Kim Min Seok, So Ju Yeon dan Ryu Kyung Soo, drama pendek bergenre romantis ini mengisahkan kehidupan kencan realistis dari orang dewasa muda yang berjuang untuk bertahan hidup di kota yang sibuk.

Ji Chang Wook akan berperan sebagai Park Jae Won, seorang arsitek yang jujur dan bersemangat dengan cita-cita romantis. Satu waktu ia bertemu seorang wanita yang mencuri hatinya pada suatu malam musim panas sebelum akhirnya menghilang, dan belum bisa melupakannya.

Di lain sisi, Kim Ji Won berperan sebagai Lee Eun Oh merupakan seorang yang menyenangkan yang tidak takut untuk mengungkapkan pikirannya.

Namun memiliki kepribadian rahasia yang disebut Yoon Sun Ah, jiwa bebas dengan sisi yang sedikit gila. Dia secara impulsif mengadopsi identitas palsu ini di tempat yang tidak dikenalnya, tetapi akhirnya jatuh cinta dengan Park Jae Won.

Sementara Kim Min Seok berperan sebagai Choi Kyung Joon, yang tampak sinis bagi seluruh dunia tetapi romantis kepada pacarnya, Seo Rin Yi yang telah menjalin hubungan sejak lama.

Seo Rin Yi sendiri diperankan oleh So Ju Yeon, seorang gadis ceroboh yang menyenangkan meski memiliki keunikan. Sedangkan Ryu Kyung Soo melengkapi pemerannya sebagai Kang Geon, seorang pria yang memilih kehidupan bujangan.

Drama yang disutradarai oleh Park Shin Woo yang juga pernah menyutradari drama populer It's Okay to Not Be Okay dan Jealous Incanate serta ditulis oleh Jung Hyun Jung (“I Need Romance,” “Romance is a Bonus Book”).