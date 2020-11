JAKARTA - Setelah sukses di Indonesian Idol X dengan melahirkan Lyodra sebagai juara, RCTI kembali mencari talenta muda berkualitas. RCTI kembali melakukan pencarian Idola lewat Indonesian Idol Special Season (Season 11).

Perjalanan Ari Lasso, Maia Estianty Judika, Rossa dan Anang Hermansyah mencari bibit-bibit baru di dunia tarik suara dapat disaksikan di layar kaca RCTI mulai 16 November 2020, setiap Senin dan Selasa pukul 21.00.

RCTI kembali bekerjasama dengan Fremantle telah menggelar audisi secara online melalui beberapa platform digital. Online audition diadakan dengan berkolaborasi menggandeng beberapa musisi untuk berkolaborasi dalam pencarian calon idola ini, seperti dengan musisi-musisi Indonesia papan atas seperti LaleIlmanNino, Yovie Widianto dan Weird Genius.

Untuk mengetahui apa yang istimewa dari Indonesian Idol Special Season, simak wawancara dengan Noersing Managing Director RCTI dan Production Director 3 TV, Rabu (11/11)

Tanya : Apa yang membedakan dan spesial dari Indonesian Idol Special Season dengan season-season sebelumnya?

Jawab : Dalam situasi pandemi Covid 19 ini, interaksi fisik tentu nya secara terbatas dan dibatasi. Apalagi sebagaimana kita ketahui bahwa para peminat (kontestan) Indonesian Idol adalah dari seluruh Indonesia, di mana biasanya RCTI yang hadir ke berbagai kota tersebut (yaitu historikal di 17 kota dari Barat sampai dengan Timur wilayah Indonesia) dengan melakukan Big Audition di kota-kota besar tersebut.

Indonesian Idol Special Season kali ini, RCTI hadir secara digital dengan menggunakan platform-platform digital RCTI+, Instagram dan Facebook dengan melakukan Online Audition. Ternyata, peminatnya sangat luar biasa dan mencapai mencatat rekor peminat sebanyak lebih dari 37.000. Indonesian Idol dan RCTI tentunya sangat bahagia dan bangga karena dapat memfasilitasi impian-impian dari bakat-bakat di seluruh Indonesia untuk calon Idola baru.

Tanya : Seperti apa treatment yang dilakukan oleh team produksi terkait Indonesian Idol kali ini?

Jawab : Karena adanya pembatasan fisik, kami melakukan penyesuaian-penyesuaian. Contohnya, meja juri yang kami pisah dengan sekat transparans.

Kontestan, juri, host dan crew semua kita swab test dari awal dan dilanjutkan kontinyu secara berkala. Di samping tentunya kontestan dikarantina di beberapa dedicated hotel dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Selain itu, para juri dan host sangat komitmen untuk melakukan audisi dalam jumlah kontestan yang lebih sedikit per hari nya, yang tentunya menyebabkan jadwal jadi lebih panjang. Hal ini semakin membawa keuntungan lain seiring dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat, yaitu kualitas justru akan akan konsisten semakin terjaga.

Tanya : Bagaimana menjaga kualitas para kontestan agar mendapatkan yang terbaik untuk menjadi Idola Indonesia selanjutnya?

Jawab : ‘Winning formation of best judges’ dan dilengkapi dengan Vocal Coach, Vocal Director, Coreographer, Music Director, Public Speaking Coach, dan juga psikolog.

Tanya : Bagaimana strategi RCTI menjadikan Indonesian Idol tetap menjadi ajang pencarian bakat nomer 1?

Jawab : Team produksi dan programming selalu melakukan dan menerapkan ‘hyper innovation’ dari season satu ke season berikutnya dalam seluruh aspek. Antara lain, pemilihan The Winning Formation of Best Judges, dan juga melakukan penyegaran formasi misalnya dengan masuknya Rossa sebagai Juri (yang merupakan The Most Followed Indonesian Pop Female Artist) dan Boy William sebagai Host (yang merupakan prominent content creator).

Mendapatkan para kontestan terbaik sehingga layak disebut sebagai Idola Indonesia.

Dan juga diadakan di Studio RCTI+ yang merupakan studio tercanggih di Asia dengan tata panggung dan treatment-treatment yang canggih dan inovatif.

Tanya : Harapan Bapak terkait pelaksanaan Indonesian Idol kali ini?

Jawab : Harapannya semua berjalan dengan lancar, semua sehat, dan sukses tentu nya. Sukses dalam artian dinanti-nantikan secara luar biasa oleh para penonton di seluruh Indonesia sebagai saksi lahirnya Idola baru Indonesia.

Demikian wawancara dengan Noersing Managing Director RCTI dan Production Director 3TV, terkait Indonesian Idol Special Season.

Jangan lewatkan Indonesian Idol yang mulai tayang di layar kaca RCTI mulai 16 November 2020, setiap Senin dan Selasa pukul 21.00.