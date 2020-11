LOS ANGELES - Industri dunia hiburan Hollywood sudah tak asing lagi dengan yang namanya videosyur.

Beberapa selebriti terkenal Hollywood pun tak luput dari skandal yang bocor tersebar secara luas ke publik. Bahkan di antaranya, ada yang memulai karir di dunia hiburan diawali dengan terungkapnya video tersebut.

Menghimpun berbagai sumber, Kamis (12/11/2020) berikut ulasan singkat empat selebriti Hollywood yang video syurnya tersebar ke khalayak umum.

1. Kim Kardashian

2007 silam publik mendengar nama Kim Kardashian untuk pertama kalinya. Kim meraih popularitas setelah video hubungan intimnya bersama penyanyi Ray J bocor dan tersebar dengan luas.

Dikatakan, video tersebut disebar ke umum tanpa seizin Kim. Kim yang tadinya hanya dikenal sebagai anak dari pengacara terkenal, Robert Kardashian kemudian mendadak tenar setelah video syurnya viral. Kim kemudian menuntut perusahaan yang mempublikasikan video seks dirinya tersebut dengan nilai gugatan sebesar USD5juta.

Tak lama setelah skandal ini muncul, lalu lahir lah reality show keluarga Kardashian, Keeping Up With the Kardashians yang membuat seluruh anggota keluarga Kardashian tenar dan mendulang banyak uang.

2. Paris Hilton

Kompak dengan sahabatnya, Kim Kardashian, sosialita, dj, pengusaha dan pewaris jaringan bisnis hotel Hilton satu ini juga tersandung kasus video syurnya. 2003 lalu, saat Paris masih remaja, video dirinya bersama kekasihnya saat itu, Rick Solomon menggegerkan dunia mata.

Video Paris diketahui terungkap tak lama setelah acara reality show dirinya, The Simple Life tayang. Tak terima video pribadinya dibocorkan ke khalayak umum, Paris menuntut perusahaan yang mempublikasikan video tersebut senilai USD30juta dengan tuntutan pelanggaran privasi dan tekanan stres emosional yang ia alami.

Untuk diketahui, video sex tape Paris dengan judul 1 Night In Paris tersebut meraih penghargaan film dewasa. Mulai dari Best Selling Title of the Year, Best Renting Title of the Year dan Best Overall Marketing Campaign Individual Project.

3. Pamela Anderson Aktris veteran yang dikenal dengan imej seksinya ini juga tak luput tersandung skandal. Video Pamela Anderson dengan drummer Mötley Crüe, Tommy Lee pada 1997 itu disebut sebagai salah satu video pertama yang viral di dunia maya. Meski viral pada 1997, tapi bintang Baywatch tersebut diketahui merekam adegan intimnya dengan Alex itu pada tahun 1995 lalu menyimpanya di brankas pribadi. Tapi kemudian brankas pribadi itu hilang dicuri oleh tukang listrik yang tengah bekerja di rumah Pamela-Alex. Di tahun 90’an, video ini diketahui telah menghasilkan uang sebesar USD77juta. 4. Hulk Hogan Bocornya video seks Hulk Hogan ditengarai jadi awal jatuhnya situs Gawker.com. Diawali dari situs tersebut mengunggah video seks, yang memperlihatkan pegulat tenar Hulk Hogan tengah berhubungan intim dengan istri dari temannya sendiri, Bubba the Love Sponge. Tak terima video pribadinya disebar luaskan, Hulk segera menuntut situs Gawker, pihak penerbit dan penulis unggahan tersebut secara hukum. Hulk kemudian menerima kompensasi ganti rugi senilai USD140juta.