JAKARTA - Selena Gomez dikabarkan siap untuk comeback ke dunia hiburan Hollywood. Namun bukan comeback sebagai penyanyi dengan album baru, melainkan comeback sebagai aktris dengan proyek film terbarunya.

Mengutip Billboard, Kamis (12/11/2020) Selena Gomez dikonnfirmasi siap untuk membintangi film biopik Shadow of the Mountain, yang mengisahkan cerita hidup dari enterpreneur sosial dan pendaki gunung asal Peru, Silvia Vásquez-Lavado.

Selena didapuk untuk memerankan karakter Silvia Vásquez-Lavado yang merupakan pendaki gunung perempuan pertama asal Peru yang berhasil menaklukkan Gunung Everest dan juga berhasil menyelesaikan Seven Summits, tantangan untuk mendaki setiap gunung tertinggi di setiap benua. Biopik Shadow of the Mountain.

Baca Juga: Selena Gomez hingga Jennifer Aniston Beri Suara Lebih Awal di Pilpres AS 2020

Memerankan Silvia Vásquez-Lavado, Selena nantinya akan digawangi oleh Elgin James, yang ditunjuk sebagai penulis sekaligus sutradara di Shadow of the Mountain. Pihak produksi One Community disebutkan jatuh cinta pada kisah hidup penuh inspirasi dari sosok Silvia Vásquez-Lavado.

Sebelum menjadi pendaki gunung sukses, Silvia di masa kecilnya pernah menjadi korban tindakan kekerasan dan diabaikan sebagai anak.

Kemudian tumbuh dewasa, lalu menemukan healing dan kekuatan dalam dirinya melalui kegiatan pendakian gunung. Silvia terkenal mengatur track perjalanan ke basecamp Gunung Everest untuk menolong sesama perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual.

Untuk diketahui, keterlibatan pelantun hits Come & Get It ini bukan hanya sebagai pemain. Lewat rumah produksinya, July Moon Productions, Selena juga bertindak sebagai produser di film Shadow of the Mountain ini.

(edh)