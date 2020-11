JAKARTA - Jessica Iskandar mengungkapkan kepada Boy William bahwa meski sudah putus dengan Richard Kyle, dirinya tidak ingin ada masalah di kemudian hari.

Jessica Iskandar juga turut membenarkan pertanyaan orang-orang terkait Richard Kyle. Yakni, bahwa mantan tunangannya tersebut menjadi salah satu faktor kepindahannya ke Bali.

"Banyak sih faktornya. I need time for myself (aku butuh waktu untuk diri sendiri), itu yang faktor nomor satunya," ungkap Jedar pada Boy William.

"Iya, tentu aja (karena putus sama Richard). Itu jadi salah satu penyebab juga," tambahnya.

Meski telah putus, hubungan komunikasi antara Jedar dan Richard terbilang masih cukup baik. Bahkan member dari Girls Squad ini menyebut bahwa keduanya kini memilih untuk menjadi teman.

"We're friends (kami teman). We trying to (kita mencoba untuk menjadi teman)," jelasnya.

"Kalau aku tuh orang yang males punya urusan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, ya aku mencoba untuk just be kind, just be nice (menjadi baik)," tambahnya.

Sementara itu, kedekatan hubungan antara Richard dan putra semata wayangnya nampak tak bisa dipungkiri lagi. Bahkan Jedar membenarkan bahwa El hingga kini masih memanggil Richard dengan sebutan daddy, dan ia pun nampak tidak mempermasalahkan hal tersebut. "Iya (masih panggil Richard daddy). Aku baik-baik saja," katanya. "Kita lihat saja, maksudku kita tidak tahu masa depan akan membawa apa untukku, untuk kita. Jadi ya aku tetap pada energi positifku aja sebenarnya," tutupnya.