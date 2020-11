LOS ANGELES - Ariana Grande kembali meramaikan industri musik Hollywood dengan merilis lagu Positions dari album berjudul sama pada 30 Oktober 2020. Seminggu dirilis, lagu ini langsung debut di posisi puncak Billboard Hot 100.

Mengutip laman Billboard, Sabtu (7/11/2020), kesuksesan Positions memuncaki Billboard Hot 100 menjadi rekor baru bagi Ariana. Positions menjadi lagu kelimanya yang debut di puncak Hot 100.

Menyusul di bawah Positions adalah new entry lainnya. Luke Combs duduk manis sebagai runner up pekan ini dengan lagu barunya yang berjudul Forever After All.

Berikut daftar top 10 Billboard Hot 100:

1. Ariana Grande - Positions

2. Luke Combs - Forever After All

3. 24lGldn feat. Iann Dior - Mood

4. Drake fealt. Lil Durk - Laugh Now Cry Later

5. The Weeknd - Blinding Lights

6. Gabby Barrett feat. Charlie Puth - I Hope

7. Cardi B feat Megan Thee Stallion - WAP

8. Jawsh 685 x Jason Derulo - Savage Love (Laxed - Siren Beat)

9. Internet Money & Gunna feat. Don Toliver & NAV - Lemonade

10. Justin Bieber feat. Chance the Rapper - Holy

