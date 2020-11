JAKARTA - Baru-baru ini, istri dari artis Baim Wong, Paula Verhoeven, sempat membagikan foto saat dirinya tampil dengan menggunakan tas buatan Prancis, Louis Vuitton. Ia terlihat tersenyum memandang kamera, sambil memamerkan tas berwarna merah yang ada di tangan kanannya.

"At The Enchanted Forest by @louisvuitton," tulis Paula pada keterangan foto.

Baca Juga:

- Baim Wong Bocorkan Usia Kehamilan ke-2 Paula Verhoeven

- Tata Janeeta Resmi Perkenalkan Brotoseno sebagai Suami

Sontak unggahan tersebut membuat masyarakat muslim di Indonesia membully ibu dari Kiano Tiger Wong tersebut. Mereka bahkan meminta agar Paula tidak menggunakan produk asal Prancis.

"Sepertinya blom paham cara mencintai Rosulullah.. atau dia kudet, gk tau perkembangan berita..," komentar fatonah2213.

"Miris aja sih disaat banyak orang muslim boikot produk Prancis ini malah Nerima endorse barang Prancis...jika tidak bisa berempati seenggaknya tidak menerima endorse barang prancis..Nabi kita sedang dihina kita kewajiban kita harus membelanya," tambah mayla.ad21.

Masyarakat muslim seluruh dunia, termasuk Indonesia, mengecam ucapan Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Hal tersebut berkaitan dengan ucapannya yang dituding menghina Nabi Muhammad SAW. Akibat ucapannya, masyarakat Indonesia mulai memboikot seluruh barang-barang yang diproduksi oleh Prancis. Selain produk makanan dan minuman, masyarakat Indonesia juga turut memboikot beberapa barang branded keluaran Prancis.