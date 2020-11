JAKARTA - Ashanty baru saja merayakan hari pertambahan usianya yang ke 37 tahun, pada 4 November 2020. Kejutan bahkan datang tak hanya dari sang suami, tetapi juga dari anak-anak sambungnya, Aurel dan Azriel Hermansyah.

Ucapan selamat bertambah usia bahkan didapatkan oleh Ashanty dari rekan-rekan sesama artis bahkan netizen. Termasuk Azriel yang secara spesial menuliskan ucapan haru sekaligus mengucapkan terima kasih pada sosok sang bunda yang dianggapnya sebagai pahlawan dalam hidupnya saat ini.

"Terima kasih untuk wanita yang selalu menjagaku, kakakku dan ayahku. Diri ini tidak akan pernah berhenti menyayangi dan berterima kasih kepada salah satu pahlawan hidupku," tulis Azriel membuka ucapannya untuk Ashanty.

"Saat di keadaan sedih hanya engkaulah yang datang menyapa tanpa dipanggil, dan saat senang pun engkau tidak pernah lupa padaku," sambungnya.

Kakak sambung dari Arsy dan Arsya ini juga nampak berterima kasih lantaran kehadiran Ashanty dalam kehidupannya. Ia bahkan menyebut bahwa kehadiran pelantun Luar Biasa tersebut membawa kebahagiaan bagi hidupnya.

"Terima kasih sudah mengorbankan banyak hal untukku sehingga aku bisa memiliki kesempatan untuk berbahagia bersamamu dan keluarga ini:)," tutupnya.

Unggahan tersebut sontak membuat Ashanty merasa haru. Melalui kolom komentar, Ashanty bahkan memberikan emoji menangis, lantaran haru usai membaca isi pesan dari Azriel.

"Kenapa sih selalu kata-kata nya kayak gini (emoji menangis) i love you so much my baby boy," tulis Ashanty di kolom komentar, yang langsung disukai oleh 2000 lebih netizen.

