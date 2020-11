SEOUL - Naeun ‘APRIL’ tampaknya akan segera kembali berakting di layar kaca lewat drama Deluxe Taxi. Dia dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran untuk bermain dalam drama adaptasi webtoon berjudul serupa.

Terkait pemberitaan tersebut, DSP Media akhirnya buka suara. “Dia mempertimbangkan dengan sangat positif tawaran tersebut,” ujar agensi itu seperti dikutip dari Soompi, Kamis (5/11/2020).

Dengan begitu, dia berpotensi untuk beradu akting dengan Lee Je Hoon dan Esom yang juga dipinang untuk membintangi drama tersebut. Drama ini berkisah tentang layanan taksi yang memberi kesempatan kepada pengemudinya untuk balas dendam kepada penumpangnya.

Lee Je Hoon dipercaya untuk berperan sebagai Kim Do Ki, pengemudi taksi misterius yang ibunya tewas dibunuh. Sementara Esom akan menghidupkan lakon seorang pengacara bernama Kang Ha Na.

Sementara Naeun ‘APRIL, menurut EDaily, dipercayakan menjadi Go Eun, tenaga IT yang juga dikenal sebagai hacker andal. Bersama Kim Do Ki, dia bekerja di Rainbow Taxi Company untuk menyelesaikan masalah orang-orang.

Pemilik nama asli Lee Na Eun tersebut debut bersama girl group APRIL, pada 2015. Dia pernah membintangi web drama populer, A-TEEN, lalu Hip Hop King-Nassna Street (SBS), dan Extraordinary You (MBC). Saat ini, Naeun 'APRIL' tercatat sebagai host dalam dua program TV sekaligus, Inkigayo dan Get It Beauty 2020.