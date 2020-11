SEOUL - Kim Nam Gil berpotensi kembali berakting di layar kaca pada tahun depan. Island, menurut Allkpop, merupakan salah satu tawaran drama yang tengah dipertimbangkannya.

Apabila menerima tawaran tersebut, maka aktor 40 tahun itu berpotensi beradu akting dengan Seo Ye Ji. Aktris It's Okay Not To Be Okay itu juga dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran serupa.

Mengusung genre fantasi-laga, drama Island berkisah tentang pemburu iblis misterius yang menjalani kehidupan terkutuk. Suatu hari, dia menyelamatkan seorang perempuan kaya dari buruan iblis di Pulau Jeju.

Kisah drama tersebut diadaptasi dari komik daring populer berjudul serupa. Meski deretan pemerannya belum dikonfirmasi, namun OCN menargetkan untuk menayangkan drama ini pada semester II-2021.

Jika Kim Nam Gil mengambil tawaran untuk membintangi Island, maka ini akan menjadi proyek akting perdana sang aktor setelah meninggalkan C-JeS Entertainment, pada akhir Oktober 2020. Dia menyelesaikan kontrak dengan agensi itu setelah 2 tahun.

Baca juga: Susul Lee Byung Hun, Kim Nam Gil Gabung Film Declaration of Emergency

Pada 23 Oktober silam, agensi itu mengungkapkan, aktor The Fiery Priest tersebut berencana untuk rehat sejenak dari dunia hiburan. Pasalnya, sejak Mei silam, dia disibukkan dengan syuting film State of Emergency. Film itu mempertemukan Kim Nam Gil dengan sederet aktor besar lain, seperti Song Kang Ho, Lee Byung Hun, Jeon Do Yeon, Im Siwan, dan Park Hae Joon. Film State of Emergency dijadwalkan tayang pada 2021.* Baca juga: Audi Marissa Geram, Dituding Hamil sebelum Menikah