SEOUL - Kim Nam Gil, Im Si Wan, dan Park Hae Joon akhirnya mengonfirmasi keterlibatan mereka dalam film Declaration of Emergency. Ketiganya akan bergabung dengan dua aktor besar lainnya, Song Kang Ho dan Lee Byung Hun.

Mengutip Soompi, Song Kang Ho yang terakhir membintangi film populer Parasite akan berperan sebagai seorang detektif yang menyelidiki kecelakaan pesawat. Sementara Lee Byung Hun akan menjadi seorang pria yang fobia naik pesawat.

Namun dia memberanikan diri untuk naik pesawat demi sang putri. Di lain pihak, Kim Nam Gil akan berlakon sebagai co-pilot sebuah maskapai penerbangan dan Im Siwan menghidupkan peran salah satu penumpang pesawat yang diterbangkan Kim Nam Gil.

Aktor The World of the Married, Park Hae Joon dipercaya untuk menghidupkan lakon sebagai staf pusat manajemen krisis Korea Selatan yang menangani kasus kecelakaan pesawat tersebut. Melengkapi deretan pemain, Jeon Do Yeon juga dipastikan akan bergabung dengan Lee Byun Hun cs.

Sedangkan aktris Kim So Jin akan menghidupkan karakter sebagai seorang pramugari dalam penerbangan yang dipimpin oleh Kim Nam Gil. Film Declaration of Emergency berkisah tentang sebuah pesawat yang harus melakukan pendaratan darurat.

Film Declaration of Emergency akan diarahkan oleh sutradara Han Jae Rim yang pernah menggarap The Face Reader (2013) dan The King (2017).*

