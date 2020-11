SEOUL - Salah satu vokalis utama NCT, Kim Doyoung akan segera melebarkan sayapnya dengan menjadi aktor. Portal berita lokal SPOTV News melaporkan jika adik Gong Myung itu akan segera memulai debut aktingnya.

Merespons laporan tersebut, SM Entertainment selaku agensi Doyoung membenarkan sang idol tak lama lagi akan debut sebagai aktor lewat drama Sanbok Sanbok Stalker.

“Doyoung akan debut sebagai aktor dengan berperan sebagai Son Jin Woo, dalam drama fantasi Midnight Cafe musim tayang ke-3, Sanbok Sanbok Stalker. Ia akan memerankan seorang pelajar SMA berusia 18 tahun yang bisa melihat masa depan,” bunyi keterangan SM Entertainment, dikutip Soompi, Senin (2/11/2020).

Sanbok Sanbok Stalker merupakan drama musim ketiga dari Midnight Cafe yang ditayangkan oleh stasiun televisi MBC. Season pertamanya sudah disiarkan Februari lalu, sedangkan season dua serta tiga nanti akan diproduski secara bersamaan dan tayang perdana pada kuartal satu 2021.

Debut menjadi aktor, Doyoung akan mencoba menampilkan sosok pelajar SMA yang sempurna lalu perlahan mulai menjadi dewasa karena mengalami berbagai macam perasaan, seperti memiliki ibu yang kehilangan ingatan hingga perasaan jatuh cinta kepada lawan jenis.

Membintangi drama ini, Doyoung akan menjadi personel ke-3 NCT yang terjun ke dunia akting. Jaemin dan Jaehyun sudah terlebih dulu dikonfirmasi debut lewat web drama Way to Dislike You dan Dear.M.

(LID)