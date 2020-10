JAKARTA - Semasa hidupnya, Sean Connery terbilang sukses berkarier sebagai aktor. Berbagai penghargaan pun sukses diraih pemeran James Bond tersebut.

Berikut 5 penghargaan bergengsi yang sukses diraih Sean Connery:



1. Academy Awards

Academy Awards atau Oscar pernah direngkuh oleh Sean Connery lewat kategori Best Supporting Actor berkat perannya sebagai Jimmy Malone dalam The Untouchables (1987).

2. BAFTA Awards

Sean Conner juga pernah meraih penghargaan BAFTA Awards pada 1998. Ia meraih kategori Best Actor berkat aktingnya dalam film The Name of the Rose (1986).

3. Golden Globes Selain James Bond, film The Untouchables juga membuat Sean Connery berprestasi. Ia membawa pulang Golden Globes pada tahun 1988. 4. Blockbuster Entertainment Awards Penghargaan dari Blockbuster Entertainment Awards juga pernah disabet oleh Sean Connery. Ia memenangkan kategori Favorite Supporting Actor - Action/Adventure untuk film laga The Rock (1996). 5. Jupiter Award Connery juga berhasil membawa pulang piala berkat penampilannya dalam Indiana Jones and the Last Crusade (1989). Sean memenangkan kategori Best International Actor.