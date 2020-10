JAKARTA - Istri pertama dari Kiwil, Rohimah, nampaknya tak ingin percaya begitu saja terhadap gosip pernikahan siri yang dilakukan suaminya. Hal tersebut bahkan terbukti baru-baru ini, saat dirinya menemui sosok wanita bernama Venti Figianti di Bandung, Jawa Barat, untuk memberi penjelasan terkait isu pernikahan itu.

Kehadiran Rohimah di Bandung juga sekaligus meminta penjelasan atas ucapan seorang pria yang dikabarkan merupakan paman dari Venti. Dalam video yang beredar, pria tersebut mengatakan bahwa dirinya hadir dalam prosesi pernikahan antara Venti dengan Kiwil, yang digelar secara tertutup dan hanya dihadiri sedikit orang.

"Teh Venti bilang ke saya, Paman itu kenal tapi jauh, entah kenapa dia ngomong begitu, teh Venti juga kanget," ungkap Rohimah saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Oktober 2020.

"Kenapa ada pemberitaan seperti itu, kenapa tiba-tiba langsung bilang dia menyaksikan pernikahan, padahal nggak ada apa-apa. Kiwil datang ke sana urusan masalah bebek," tambahnya.

Tak hanya sampai disitu, Rohimah menyebut bahwa dirinya juga meminta penjelasan dari ustaz Hasan, yang disebut merupakan orang menikahkan suaminya dengan Venti.

"Soal Ustaz Hasan saya juga sudah klarifikasi. Dia bilang kaget, 'Saya kaget bun, kita nggak ada apa-apa, nggak ada namanya ijab kabul, terus kok ada berita seperti itu'," bebernya.

"Akhirnya saya bilang ke ayahnya, sudahlah berhenti dulu untuk urusan bebek di Bandung," tambahnya.

Sementara itu, Kiwil menyatakan dengan tegas bahwa saat ini dihatinya hanya ada sosok Rohimah, wanita yang dinikahinya sejak 1998 tahun silam. Ia bahkan secara tegas menyebut tak ada yang lain selain Rohimah.

"Kalau one and only insya Allah, nggak ada yang lain," tegasnya.

"Amin.. Kita aminin," jawab Rohimah.