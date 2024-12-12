Venti Figianti Tak Cemburu Kiwil Urus Anak-Anak Meggy Wulandari, Ini Sebabnya

JAKARTA – Istri pelawak Kiwil, Venti Figianti, menegaskan bahwa dirinya tidak akan merasa cemburu jika sang suami mengurus ketiga anaknya dari mantan istri, Meggy Wulandari. Bahkan, Venti siap membantu Kiwil dalam merawat mereka.

Pernyataan ini muncul saat Kiwil menanggapi tuduhan dari Meggy yang menyebut dirinya menelantarkan anak-anak. Merasa jengah dengan tuduhan tersebut, Kiwil menyarankan Meggy untuk menyerahkan anak-anaknya jika memang merasa kesulitan mengurus mereka.

"Saya yakin dengan Venti, kami sepakat akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak jika mereka tinggal bersama saya. Saya pasti akan berikan yang terbaik," ujar Kiwil saat ditemui di kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Venti sendiri mengaku tidak merasa cemburu jika hal itu benar-benar terjadi. Ia menghormati keputusan suaminya untuk tetap peduli dan bertanggung jawab terhadap anak-anak dari pernikahan sebelumnya.

"Tidak ada rasa cemburu, karena itu kan bagian dari masa lalunya. Saya bahkan sering mengingatkan beliau, meskipun beliau yang biasanya berkata, 'jangan terlalu banyak komunikasi dengan mantan, tapi kalau soal anak-anak silakan saja'," ungkap Venti.

Di sisi lain, Kiwil mengungkapkan kebingungannya mengenai kesulitan untuk bertemu langsung dengan anak-anaknya. Saat ini, komunikasi mereka terbatas melalui telepon.