Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Venti Figianti Tak Cemburu Kiwil Urus Anak-Anak Meggy Wulandari, Ini Sebabnya

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |16:02 WIB
Venti Figianti Tak Cemburu Kiwil Urus Anak-Anak Meggy Wulandari, Ini Sebabnya
Venti Figianti Tak Cemburu Kiwil Urus Anak-Anak Meggy Wulandari, Ini Sebabnya (Foto: IG Kiwil)
A
A
A

JAKARTA – Istri pelawak Kiwil, Venti Figianti, menegaskan bahwa dirinya tidak akan merasa cemburu jika sang suami mengurus ketiga anaknya dari mantan istri, Meggy Wulandari. Bahkan, Venti siap membantu Kiwil dalam merawat mereka.

Pernyataan ini muncul saat Kiwil menanggapi tuduhan dari Meggy yang menyebut dirinya menelantarkan anak-anak. Merasa jengah dengan tuduhan tersebut, Kiwil menyarankan Meggy untuk menyerahkan anak-anaknya jika memang merasa kesulitan mengurus mereka.

"Saya yakin dengan Venti, kami sepakat akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak jika mereka tinggal bersama saya. Saya pasti akan berikan yang terbaik," ujar Kiwil saat ditemui di kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Venti Figianti Tak Cemburu Kiwil Urus Anak-Anak Meggy Wulandari, Ini Sebabnya
Venti Figianti Tak Cemburu Kiwil Urus Anak-Anak Meggy Wulandari, Ini Sebabnya

Venti sendiri mengaku tidak merasa cemburu jika hal itu benar-benar terjadi. Ia menghormati keputusan suaminya untuk tetap peduli dan bertanggung jawab terhadap anak-anak dari pernikahan sebelumnya.

"Tidak ada rasa cemburu, karena itu kan bagian dari masa lalunya. Saya bahkan sering mengingatkan beliau, meskipun beliau yang biasanya berkata, 'jangan terlalu banyak komunikasi dengan mantan, tapi kalau soal anak-anak silakan saja'," ungkap Venti.

Di sisi lain, Kiwil mengungkapkan kebingungannya mengenai kesulitan untuk bertemu langsung dengan anak-anaknya. Saat ini, komunikasi mereka terbatas melalui telepon.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/33/3095014/kiwil-CV5o_large.jpg
Kiwil Keluhkan Sulit Bertemu Anak Usai Bercerai dengan Meggy Wulandari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/33/3094824/kiwil-vcId_large.jpg
Kiwil Bantah Tuduhan Telantarkan Anak, Emosi Diserang Mantan Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/33/3094500/kiwil-qZtb_large.jpg
Biodata dan Agama Kiwil, Komedian yang Jarang Tampil di TV karena Idap 3 Penyakit Kronis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/33/3021173/cerita-rohimah-jual-rumah-hasil-tabungan-sisa-uang-bulanan-pemberian-kiwil-PFRM2Wpuc0.jpg
Cerita Rohimah Jual Rumah Hasil Tabungan Sisa Uang Bulanan Pemberian Kiwil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/33/3021150/rohimah-terpaksa-jual-rumah-gegara-kiwil-tidak-beri-nafkah-anak-owPl9ZzrTz.jpg
Rohimah Terpaksa Jual Rumah Gegara Kiwil Tidak Beri Nafkah Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/33/3017505/meggy-wulandari-angkat-bicara-usai-diminta-kiwil-jual-aset-pemberiannya-untuk-penuhi-kebutuhan-anak-O36RdWmvt6.jpg
Meggy Wulandari Angkat Bicara Usai Diminta Kiwil Jual Aset Pemberiannya untuk Penuhi Kebutuhan Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement