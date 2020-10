JAKARTA - Setiap 28 Oktober tiap tahunnya, Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jadi salah satu momen penting bagi sejarah bangsa ini. Begitu juga dengan hari ini, Rabu (28/10/2020).

Bagi penyanyi internasional, Anggun C. Sasmi, momen peringatan Hari Sumpah Pemuda ia maknai sebagai momen pengingat. Berkaca dari dirinya sebagai musisi, Anggun menyebut pentingnya mengingat pesan yang ada di lirik lagu Pemuda.

“Saya pikir kita butuh untuk mengingat lirik lagu Pemuda, tidak hanya buat saya tapi buat semua orang Indonesia. Pesannya di situ kita harus bersatu, kita harus satu karena ya kita adalah satu,” ungkap Anggun saat diwawancara pada 27 Oktober 2020.

Anggun menambahkan, ia menilai tidak penting di negara mana dirinya tinggal dan bekerja. Namun sebagai pemudi Indonesia, ia terus mengingat esensi penting menjadi generasi muda Indonesia.

“Saya di Paris, tapi darahku kan Indonesia. Enggak penting aku tinggal dan kerja di mana, ingatanku di Indonesia akan tetap sama. Intinya, never forget dan selalu mengingat the value yang diberikan kepadamu,” tutup Anggun.

