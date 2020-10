JAKARTA - Penyanyi Stevan Pasaribu merilis lagu terbarunya 'Belum Siap Kehilangan' pada Agustus silam. Video klip lagu tersebut pun sukses mendapatkan 3,1 juta penonton di YouTube sejak dirilis.

Tak sampai disitu, pria kelahiran 1995 itu kabarnya tengah menyiapkan dua lagu terbaru. Lagu-lagu baru itu merupakan bagian dari trilogi 'Belum Siap Kehilangan'.

"Aku lagi menyiapkan lagu baru sekarang yang merupakan bagian dari trilogi 'Belum Siap Kehilangan'. Jadi nanti ada lagu kedua sama ketiganya," tutur Stevan dalam siaran langsung bersama Okezone di Instagram, Selasa (27/10/2020).

Stevan kemudian membocorkan dirinya juga akan berduet dengan penyanyi wanita yang spesial di lagu berikutnya. Namun sayang ia tak menyebutkan siapa penyanyi wanita tersebut.

"Pokoknya ditunggu aja," imbuhnya.

Stevan berharap trilogi lagunya mampu diterima oleh banyak orang. Terlebih lagu-lagunya bisa menghibur para penggemarnya di tengah pandemi sekarang ini.

"Aku berharap semoga triloginya meledak dan disukai banyak orang. Selain itu juga lagunya bisa nyampai ke hati semuanya," pungkasnya.

Stevan Pasaribu memulai karir musiknya di panggung-panggung pernikahan hingga festival. Ia juga aktif mengcover lagu di media sosialnya. Pada 2018, ia tampil dalam program "I Can See Your Voice Indonesia" di MNCTV. Single pertamanya Awalnya Main-Main dirilis pada tahun lalu.

